«Хоть ты сдохни»: в России врач отказал пациентке в лекарстве

Конфликт произошел 8 ноября, врача уволили на следующий день. Пациентка сняла ссору с медиком на видео и выложила в интернет. Девушка заявила, что осталась без инсулина и объяснила, что пропустила прием из-за того, что была в другом городе, передает Newsru. "Очень плохо, надо приходить вовремя", - отреагировала врач и отказалась выписывать препарат.

Пациентка продолжала настаивать и несколько раз выкладывала перед врачом свою медицинскую карту. В конце концов медик бросила ее на пол в сторону выхода. Наибольший же резонанс вызвали слова врача: "Хоть ты сдохни здесь - не дам [инсулин]".

Поведение врача возмутило пользователей соцсетей, впрочем многие осудили и реакцию пациентки, заподозрив ее в намеренном провоцировании доктора. Издание Medialeaks отмечает, что в ролике в некоторых моментах присутствует монтажная склейка.

В больнице сообщили, что девушка вошла в кабинет врача без очереди во время приема другого пациента. На кадрах действительно видно, что на кушетке в кабинете сидит пожилая женщина. Кроме того, сообщается, что пациентка материлась, а фраза врача вырвана из контекста.

"Потребовала выдать ей рецепт на лекарство. Врач сказала, что пациентка пришла без очереди и вообще опоздала. В ответ девушка стала материться. На что врач сказала, что ей ничего не даст. Пациентка спросила: "И что мне теперь, сдохнуть?" Врач на это и ответила", - пишет Life со ссылкой на Telegram-канал Life Shot. Уволили врача "за несдержанность", добавили в больнице.

Следственное управление СК России по Краснодарскому краю проводит доследственную проверку по факту инцидента, пишут порталы "Югополис" и "КП - Кубань". Следователи установят обстоятельства инцидента и правомерности действий врача.

По данным телеканала "360", уволенного врача зовут Людмила Бередник. Она работала в ЦРБ терапевтом 1 категории, ее стаж составляет 36 лет. Телеканал также обнаружил негативный отзыв о терапевте за октябрь, в нем говорится, что врач грубо отказывалась принять пациентку без записи и выдать направление на анализы.