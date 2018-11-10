Ученые назвали самый опасный для сердца продукт

По словам медиков, в среднестатистическим рационе питания современных людей содержится слишком много продуктов с солью - в среднем человек употребляет порядка двенадцати граммов в день. Подобную привычку врачи считают крайне опасной для состояния сердечно-сосудистой системы. Главными «убийцами» сердца они назвали разнообразные чипсы, сухарики и закуски к пиву – содержание соли в них зашкаливающее.

«Имеющиеся сегодня научные данные говорят о том, что от 20% до 40% всех заболеваний сердечно-сосудистой системы в развитых странах возникают по причине излишнего употребления соленых продуктов. Обилие соли опасно тем, что провоцирует развитие артериальной гипертензии и ухудшает состояние сосудистой ткани, делая ее жесткой и склонной к поражениям», - сообщили эксперты.

По их словам, суточный уровень употребления соли не должен превышать пяти граммов. Некоторые специалисты утверждают, что стремиться надо к тому, чтобы съедать даже меньшее количество соли - не более половины чайной ложки в день, то есть примерно три грамма. В этом случае можно добиться снижения риска преждевременной смерти от ишемической болезни сердца примерно на 30%. В свою очередь проводившееся в Нидерландах исследование с участием 5, 5 тысяч мужчин показало: употребление больше 6,2 граммов соли в сутки опасно развитием гипертонии - риск развития болезни при этом увеличивается на 21% по сравнении с людьми, употребляющими соль в пределах 3 граммов.