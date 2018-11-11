Ученые: витамин D и омега-3 от рака и инфаркта не защитят

Могут ли витамин D и омега-3 действительно защищать от появления рака, сердечно-сосудистых проблем и инсульта у среднестатистического человека? Чтобы ответить на этот вопрос, 25 тысяч человек возрастом старше 50 лет без онкологических заболеваний и проблем с сердцем стали объектом наблюдений ученых.

Для каждого из участников была рассчитана индивидуальная суточная доза витамина D и омега-3. Часть испытуемых принимали их в течение пяти лет. В одной группе люди употребляли витамин D, во второй принимали омега-3, в третьей использовалось плацебо.

Очень часто утверждается, что омега-3 служат великолепной профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний и в том числе защищают инфаркта. Эта же способность приписывается витамину D. Кроме того, утверждалось, что витамин D предотвращает рост раковых клеток. Однако ученые, которые пытались удостовериться в том, что витамин D и омега-3 могут защищать от рака и сердечно-сосудистых заболеваний, лишь убедились в том, что это не так. За пять лет прием данных веществ так и не дал ощутимого профилактического эффекта.