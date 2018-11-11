Чем опасен трудоголизм

Что такое трудоголизм и к чему он приводит

По словам врачей-физиологов, необходимо отдавать восемь часов в день на работу, восемь часов — на сон, а восемь часов вести активную личную и семейную жизнь. Если эти правила начинают меняться, то велика вероятность возникновения проблем со здоровьем. Например, если вы начали отдавать работе предпочтение и проводите в офисе не меньше 10-15 часов, то ждите неприятностей.

Чаще всего к таким перегрузкам склонны руководители, начальники, директора различных компаний, которые готовы трудиться круглыми сутками, не подозревая, чем это может закончиться. Меньше всего к переутомлению и трудоголизму склонны люди творческих профессий — писатели, музыканты, артисты, несмотря на то, что последние и готовы сниматься круглыми сутками. Также трудоголизмом страдают люди, у которых нет личной жизни или возникли какие-то проблемы. Так они хотят скрыться от своего одиночества. Переживающие развод, потерю близких и те, у кого трудности в общении с окружающими могут полностью погрузиться в работу, лишь бы не думать о своих проблемах. Правильно ли это? Конечно, нет, ведь надо уметь отдыхать.

Ещё в 1919 году было установлено, что трудоголизм является болезнью. Об этом заявил психоаналитик Шандор Ференци. У его пациентов были довольно странные симптомы. Так, они заболевали в пятницу, а утром в понедельник выздоравливали. Сначала врач окрестил заболевание «воскресным недугом», а несколько позже появилось понятие трудоголизм.

Чаще всего чрезмерная работа приводит к эмоциональному выгоранию. Ему подвержены люди, которые часто общаются с людьми: журналисты, социальные работники, учителя, врачи. У него есть три фазы: напряжения, резистенция и истощение. В первой появляется чувство тревоги, депрессивное состояние, перманентное недовольство собственной персоной. Затем у работника возникает апатия, когда сотруднику становится неважна своя работа. А после — истощение, при котором работа выполняется чисто автоматически, без чувств, эмоций. К сожалению, в таком случае невозможно изменить себя, может потребоваться помощь психолога.

Физические последствия трудоголизма

Но немаловажно и то, что чрезмерная работа приводит к образованию различных физических недугов. В Японии даже есть специальный термин «кароши», что означает «внезапная смерть от переутомления». Эта страна отличается массовыми летальными исходами, так как люди вынуждены много времени проводить на работе, чтобы жить достойно. Министерство труда Японии с 1987 года ведёт подсчёт смертей от работы. Если верить этим данным, то каждый год до 60 человек умирают от работы. Название болезни пошло от города Кароши, где был зафиксирован первый такой случай. Сотрудник издательского дома умер из-за сверхурочной работы, которая длилась более 12 часов.

Разумеется, нельзя сказать, что от работы умирать здоровые люди. Наверняка, у них есть много сопутствующих заболеваний, поэтому редко врачи ставят причину смерти — «работа».