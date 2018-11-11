Заложенность носа можно побороть без лекарств

Оценив результаты ряда исследований, ученые назвали десять лучших продуктов, помогающих при лечении заложенности носа.

Ананас. Содержащиеся в нем вещества эффективно защищают слизистые оболочки.

Арбуз. В состав арбуза входят минеральные соединения, защищающие от неприятных ощущений, возникающих из-за проблем с носом.

Имбирь. Для лечения заложенности имбирь подходит идеально – в нем присутствуют очень сильные противовоспалительные и антиоксидантные компоненты.

Хрен. Фитонциды хрена помогают справиться с болезнетворными вирусами и бактериями.

Куриный бульон с овощами. Его употребление снимает интенсивность воспалительных процессов, параллельно защищая от приступов кашля.

Яблочный уксус. Его разводят с водой, подогревают раствор, немного остужают, - и вдыхают носом.

Острые специи. Их употребление позволяет «пробить» преграду в виде заложенности и облегчить дыхание. Кроме того, специи, как правило, обладают противовоспалительным действием.

Цитрусовые. Витамин С, который находится в этих продуктах, активизирует защитные силы организма.

Вода. Попробуйте при заложенности носа попить горячую воду, результат приятно удивит.