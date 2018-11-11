Появившиеся прыщи ни в коем случае нельзя выдавливать самостоятельно. ФОТО: PantherMedia/Scanpix

Все больше и больше моих пациентов исключают из питания те или иные продукты - только ради того, чтобы победить угри. Но не делаем ли мы этим только хуже своему организму?

За последние десять лет ко мне, консультирующему в центре Лондона дерматологу, на прием приходили люди с самыми разнообразными проблемами кожи. Меня лично как специалиста больше всего интересует акне (акне, или угри - воспалительное заболевание кожи. - Прим. переводчика).

Поделюсь с вами некоторыми наблюдениями, которые тревожат меня. Растущая популярность так называемого велнеса, его навязчивое присутствие в нашей жизни заставляют меня серьезно беспокоиться вот о чем: как мода на здоровый образ жизни и связанный с ней бизнес влияют на наши отношения с пищей - и в итоге на здоровье нашей кожи?

Немного введу вас в курс дела. Я отдаю себе отчет в том, что в моей частной клинике - довольно специфические пациенты. У многих из них за плечами - годы борьбы с акне. Большинство - женщины, и в основном весьма состоятельные, такова особенность работы в клинике, расположенной в дорогом лондонском районе.

Это умные, хорошо информированные женщины, заботящиеся не только о своей коже, но и о здоровье в целом.

К тому времени как они попадают в мой кабинет с жалобами на акне, большинство из них уже перепробовало, кажется, всё - всевозможные средства, на которые потрачена не одна тысяча фунтов, различные диеты…

Последний аспект, аспект питания, - это то, что стало все труднее игнорировать, когда пытаешься помочь таким пациентам. Мне рассказывают, как из рациона исключаются молочные, содержащие глютен и сахар продукты - только чтобы избавиться от этих ужасных черных точек на лице.

Многие из этих женщин ограничивают себя в пище до такой степени, что мне ясно: это превратилось в нездоровую одержимость.

А как иначе назвать постоянное подыскивание уважительной причины для того, чтобы не пойти пообедать с друзьями? Как назвать отказ съесть маленький кусочек пирога, который на день рождения испекла мать? Как назвать категорический отказ поесть, если рядом нет кафе, где готовят "чистую", "разрешенную" пищу?

То, с чем мне приходится иметь дело, - не просто акне как таковое. Это еще и самый настоящий страх съесть что-то не то, боязнь определенных продуктов.

Но давайте посмотрим, есть ли доказательства связи акне с вызывающими страх продуктами.

Эта связь исследуется и обсуждается десятилетиями и по-прежнему вызывает разногласия у специалистов.

Провести высококачественное исследование влияния пищи на организм вообще очень непросто. Многие полагаются на воспоминания людей - что те ели в тот или иной момент времени.

Но можно ли точно вспомнить, что ты ел на прошлой неделе? А 10 лет назад?

Что мы знаем точно? Что существует растущее количество свидетельств взаимосвязи возникновения и развития акне и пищи с высоким гликемическим индексом (ГИ, скорость, с которой содержащиеся в продукте питания углеводы усваиваются организмом и повышают уровень сахара в крови. - Прим. переводчика) - так что теоретически сахар может играть здесь какую-то роль.

Однако вывод, который я бы из этого сделал, такой: надо не исключать сахар полностью из своей диеты, а потреблять его разумно. Он полезен - и не только для вашей кожи, но и для здоровья вообще.

Взаимосвязь акне с молочными продуктами гораздо более слабая. Хотя они могут играть роль в возникновении угрей у маленькой группы людей - но далеко не у каждого!

Кстати, учтите: по причинам, пока еще до конца не исследованным, молочные продукты с низким содержанием жира - вреднее, чем обычные, жирные.

Не существует рекомендаций специалистов - ни в Британии, ни в США - отказаться от молочных продуктов для лечения акне.

Мне известно множество людей, придерживающихся веганской диеты и при этом имеющих угри.

Точно так же я знаю множество пациентов, которые исключили из своего рациона целые группы продуктов - и что? От угрей они все равно не избавились.

Было бы большим упрощением считать пищу источником проблемы - этим мы игнорируем многофакторную природу акне, включающую различия в генетике и гормональном фоне.

Но нам мало ограничений в пище, мы еще и готовы позорить каждого, кто, по нашему мнению, неверно питается.

Людям почему-то кажется вполне приемлемым давать свои (непрошенные) советы и выносить суждения по поводу чьих-то привычек в еде, которые, как они считают, и есть причина угрей на чужом лице.

Такое случалось и со мной. Помню совершенно незнакомого человека, который подошел на улице и заявил, что мороженое в жаркий день - это и есть причина акне.

Помню обеспокоенную родственницу, которая призывала отказаться от кусочка шоколада, потому что именно из-за него бывают угри.

Помню тролля в соцсети, который написал: совсем не удивительно, что у вас плохая кожа - ведь вы только что опубликовали фото куска пиццы!

Мы живем в мире, где переизбыток информации. Каждый имеет право голоса и место, где можно заявить о своем мнении - соцсети дают нам выход на такую всемирную аудиторию, о которой еще лет 20 назад невозможно было и мечтать.

Но как в такой разноголосице отличить шарлатана от того, кто достоин нашего доверия?

Если вас действительно приводит в отчаяние то, как выглядит ваше лицо, если из-за акне ваша самооценка стремится к нулю, абсолютно нормально, что вы обращаетесь за советом к интернету.

Проблема только в том, что не все советы равноценны. В них очень много конфликтующей между собой информации - и такое случается даже в рекомендациях профессиональных специалистов.

И если что-то помогает одному, то совершенно необязательно оно поможет другому. Все мы - уникальные личности с уникальным ДНК и уникальным микробиомом, как кишечным, так и кожным.

Акне уже связали с некоторыми психическими проблемами - беспокойством, депрессией, общественной изоляцией и чувством стеснения по поводу своего тела.

Когда человеку, у которого и так подобные проблемы, говорят еще, чтобы он отказался от чего-то в еде, это только может привести к ухудшению общей ситуации.

И тем не менее это происходит повсюду в соцсетях - всевозможные блогеры, ссылаясь на натуропатов и на практику альтернативной медицины, обещают "искоренить вашу проблему".

Никто не отрицает, что хорошее питание важно. Пища играет серьезную роль в обеспечении либо здоровья, либо нездоровья кожи.

Но это вовсе не значит, что надо вынуждать людей чувствовать себя неполноценными только потому, что они едят так, а не иначе, и лезть к ним с непрошенными советами, которые не имеют под собой научной основы.

Критиковать кого-то, кто и так находится в уязвимом положении, по меньшей мере несправедливо. Мои пациенты мне рассказывали, что, прочитав в соцсетях подобные комменты, они ощущали, что их психическое состояние ухудшается и хочется отказаться от пищи вообще.

Многих излишне беспокоит собственный рацион, и кто-то даже стесняется есть на публике определенные типы продуктов.

Друзья и коллеги, работающие в сфере диетологии и психологии, рассказывали мне, что сталкиваются в своих клиниках с тем же самым.

Так что же делать?

Если у вас акне, и многое из того, что я здесь рассказала, вам знакомо, очень важно обратиться за медицинской помощью. Точно так же - если вы обратили внимание, что кто-то из ваших близких начинает сторониться определенных типов продуктов из-за угрей, пожалуйста, убедите его поговорить со специалистом.

В разговоре с семейным терапевтом или дерматологом предельно честно расскажите о своих тревогах - в том числе и по поводу пищи.

Вам может очень помочь, если в лечении вашей кожи, помимо дерматолога, примут участие диетолог и психолог.

Пища не должна делиться на хорошую и плохую - такой подход к проблеме слишком примитивен.

Питаться правильно для вашей кожи - означает придерживаться постоянной структуры питания в течение долгого времени, и несколько конфет, которые вы съели сегодня, вряд ли что-то изменят.

Доктор Анджали Махто - известный в Лондоне консультантирующий дерматолог и автор книги "Библия ухода за кожей".