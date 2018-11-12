Названо эффективное средство против приступов и инсультов

В первом исследовании, названном REDUCE-IT, участвовали более восьми тысяч человек, которые принимали либо этил-эйкозапентаеновую кислоту (этил-ЭПК), либо плацебо, пишет lenta.ru . Этил-ЭПК является производной омега-3-ненасыщенной жирной кислоты, встречающейся в рыбьем жире. Она используется для уменьшения уровня триглицеридов, которые считаются фактором развития атеросклероза. Результаты показали, что люди, имеющие проблемы с сердечно-сосудистой системой и принимающие этил-эйкозапентаеновая кислота, реже умирают от приступов и инсультов.

Во втором исследовании — VITAL — приняли участие 26 тысяч человек, часть из которых ежедневно получали один грамм препарата, содержащего как эйкозапентаеновую кислоту, так и докозагексаеновую кислоту. Оказалось, что омега-3-ненасыщенные жирные кислоты уменьшают риск сердечных приступов на 28 процентов. Кроме того ученые показали, что витамин D не влияет на вероятность развития рака или проблем с сердцем.