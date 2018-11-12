Ученые рассказали, кому смертельно опасна гипертония

Американские кардиологи определяют нормальное давление как 120/80 или ниже. Повышенное давление - это 120-129/менее 80, гипертония 1-й степени - 130-139/80-89, гипертония 2-й степени - 140/90 или выше. В рамках проводившегося исследования уровень кровяного давления до 40 лет замерялся более чем у 4800 человек. Далее следовал период наблюдения (около 19 лет).