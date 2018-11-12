Идея ученых: налог на мясо спас бы сотни тысяч жизней и миллионы евро

Согласно исследованию, налог на мясо мог бы уменьшить потребление обработанного мяса на 16% и предотвратить 222 000 смертей, вызванных раком, сердечно-сосудистыми заболеваниями, инсультом и диабетом II типа.

Ученые уже рассчитали оптимальные налоговые ставки для 149 стран мира, которые покрыли бы медицинские расходы на лечение болезней, вызванных потреблением красного и обработанного мяса, и рассчитали влияние оптимального налогообложения на потребление, медицинские расходы и смертность от неинфекционных заболеваний.

В случае оптимального налогообложения цены на обработанное мясо выросли бы в среднем на 25% (в странах с низким уровнем доходов – на 1%, в странах с высокими доходами – на 100%), а цены на красное мясо выросли бы в среднем на 4% (рост составил бы, соответственно, от 0,2% до 20%).