Пн, 12.11.2018
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Идея ученых: налог на мясо спас бы сотни тысяч жизней и миллионы евро

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Мясо пока еще по карману.

ФОТО: Fernando Llano / AP / Scanpix

Налог на мясо ежегодно мог бы предотвратить во всем мире 220 000 смертей и сэкономить свыше 35 миллиардов евро, рассказывает ERR об открытии оксфордских ученых.

Согласно исследованию, налог на мясо мог бы уменьшить потребление обработанного мяса на 16% и предотвратить 222 000 смертей, вызванных раком, сердечно-сосудистыми заболеваниями, инсультом и диабетом II типа.

Ученые уже рассчитали оптимальные налоговые ставки для 149 стран мира, которые покрыли бы медицинские расходы на лечение болезней, вызванных потреблением красного и обработанного мяса, и рассчитали влияние оптимального налогообложения на потребление, медицинские расходы и смертность от неинфекционных заболеваний.

В случае оптимального налогообложения цены на обработанное мясо выросли бы в среднем на 25% (в странах с низким уровнем доходов – на 1%, в странах с высокими доходами – на 100%), а цены на красное мясо выросли бы в среднем на 4% (рост составил бы, соответственно, от 0,2% до 20%).

В Эстонии рост цен на красное мясо составил бы 22-34%, обработанное мясо подорожало бы на 109-185%, а смертность, вызванная потреблением обработанного мяса уменьшилась бы на 16-26%.

Подробности читайте на ERR Novaator.

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