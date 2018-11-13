Вт, 13.11.2018

Врач опубликовал в соцсетях фото жутких последствий альтернативной медицины

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Фото ноги пациента.

ФОТО: Veronika Palmiste

Сосудистый хирург Вероника Пальмисте опубликовала в Facebook фотографию, на которой запечатлены результаты "чистки сосудов" с помощью пиявок.

Пальмисте написала, что обычно спокойно относится практически ко всему, что предпринимают ее пациенты сверх рекомендованных врачом схем. "На самом деле выбора ведь нет - если человек хочет верить в чудо-крем или пластырь и очень хочет его использовать, то возможность всегда найдется", - говорит она.

"Спокойное отношение заканчивается, когда эта альтернативная медицина повреждает кожу и возникают незаживающие язвы, которые могут привести к ампутации", - продолжила Пальмисте.

Сосудистый хирург подчеркивает, что использование пиявок не улучшает кровоснабжение и не останавливает расширение вен.

По словам Пальмисте, язвы пациента сопоставимы с гангреной. Человек, продавший пациенту пиявок, больше не хочет им заниматься. "Поэтому используйте свое прагматическое мышление и перед применением альтернативных средств хотя бы проконсультируйтесь со своим семейным врачом", - призывает она.

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