Врач опубликовал в соцсетях фото жутких последствий альтернативной медицины

Пальмисте написала, что обычно спокойно относится практически ко всему, что предпринимают ее пациенты сверх рекомендованных врачом схем. "На самом деле выбора ведь нет - если человек хочет верить в чудо-крем или пластырь и очень хочет его использовать, то возможность всегда найдется", - говорит она.

"Спокойное отношение заканчивается, когда эта альтернативная медицина повреждает кожу и возникают незаживающие язвы, которые могут привести к ампутации", - продолжила Пальмисте.

Сосудистый хирург подчеркивает, что использование пиявок не улучшает кровоснабжение и не останавливает расширение вен.