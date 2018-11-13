Социальные сети делают людей несчастными

Американские специалисты Университета Пенсильвании доказали наличие связи между соцсетями и плохим психическим состоянием человека. Как передает MedDaily со ссылкой на Xinhua, ученые учитывали последствия использования Facebook, Snapchat и Instagram 143 студентами. Добровольцев в произвольном порядке разбили на две группы.
Первая (контрольная) группа должна была придерживаться своего стандартного поведения, вторая группа ограничивала время, проводимое в соцсети, до 10 минут в день. При этом в самом начале проводилось тестирование, оценивавшее настроение и общий уровень благополучия добровольцев. Через три недели проверку повторили. Специалисты постарались выявить признаки того, что добровольцы ощущали себя "выпавшими" из жизни, одинокими, имели симптомы тревожности, депрессии.
В итоге группа, ограничивавшая время пребывания в соцсетях, меньше чувствовала себя одинокой и реже демонстрировала признаки депрессии по сравнению с контрольной группой. Позитивный эффект был в особенности выражен у студентов, изначально имевших депрессию. Они переставали сравнивать свою жизнь с картинками чужой жизни, что улучшало эмоциональный фон.