Социальные сети делают людей несчастными

Первая (контрольная) группа должна была придерживаться своего стандартного поведения, вторая группа ограничивала время, проводимое в соцсети, до 10 минут в день. При этом в самом начале проводилось тестирование, оценивавшее настроение и общий уровень благополучия добровольцев. Через три недели проверку повторили. Специалисты постарались выявить признаки того, что добровольцы ощущали себя "выпавшими" из жизни, одинокими, имели симптомы тревожности, депрессии.