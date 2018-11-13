Исследование: почти 7% молодых людей в Эстонии не едят мяса

И проведенного в октябре по заказу MTÜ Loomuse и Эстонского общества веганов исследования Kantar Emor видно, что каждый четвертый житель Эстонии (26,5%) уменьшил долю продуктов животного происхождения в своем меню, пишет Postimees.
Еще 9,2% респондентов намерены сделать это в будущем. 1,8% частично или полностью отказались от животной пищи.
Согласно опросам, 19,7% жителей нашей страны, когда идут в кафе или ресторан, часто или всегда заказывают растительную еду.
«Достоин упоминания и тот факт, что 3,2% молодых людей в возрасте 15-24 лет являются веганами, то есть едят только растительную пищу», - отмечает руководитель проектов MTÜ Loomus Анита Юрсон.
Она добавила, что в этой возрастной категории доля веганов более чем в пять раз превышает средний показатель количества веганов в Эстонии (0,06%). В то же время от употребления в пищу мяса отказались 1,8% жителей Эстонии, в том числе 6,8% молодых в возрасте от 15 до 24 лет.