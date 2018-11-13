Исследование: почти 7% молодых людей в Эстонии не едят мяса

«Достоин упоминания и тот факт, что 3,2% молодых людей в возрасте 15-24 лет являются веганами, то есть едят только растительную пищу», - отмечает руководитель проектов MTÜ Loomus Анита Юрсон.

Она добавила, что в этой возрастной категории доля веганов более чем в пять раз превышает средний показатель количества веганов в Эстонии (0,06%). В то же время от употребления в пищу мяса отказались 1,8% жителей Эстонии, в том числе 6,8% молодых в возрасте от 15 до 24 лет.