Йессе: алкогольный праздник был прерван кризисом, а не решением людей

«Если взглянуть на статистику 2006-2007, то потребление алкоголя составляло 15 литров на одного жителя в возрасте старше 15 лет, - сказала Марис Йессе. - У нас были проблемы с тем, что подростки употребляли алкоголь и потом попадали в больницу с отравлением. Дебаты на эту тему ограничивались только тем, как уберечь детей от этого. Но дети не живут в обществе отдельно от взрослых: они на примерах взрослых вокруг себя, а не на словах. Мы должны следить за тем, как мы влияем на детей своим поведением».

По словам ведущего чиновника Департамента полиции и погранохраны Нурмели Митрахович, в 2018-м году полиции дали возможность осуществлять прямой контроль над продажей алкоголя несовершеннолетним. «Если к нам поступает информация о том, что какой-то магазин продает алкоголь несовершеннолетним, то мы можем это проверить. У нас есть право привлекать несовершеннолетних в возрасте от 16 лет, которые должны добровольно и при согласии их родителей совершить покупку. Контрольная закупка осуществляется под наблюдением полицейского. Когда она совершена, об этом сразу сообщают продавцу. Если работник попался на продаже алкоголя несовершеннолетним, то мы предлагаем предприятию свою помощь и обучение, а также ужесточаем контроль за этим магазином. Сотрудничество с нами повышает мотивацию персонала»,- сказал Митрахович.

Специалист по социально ответственному предпринимательству Rimi Катрин Батс сказала в своем докладе, что они осознанно начали продвигать в Rimi принципы здорового образа жизни в 2012-м году. «Когда мы сообщили, что больше не продаем энергетические напитки несовершеннолетним, это стало революционным заявлением. К сожалению, некоторые увидели в этом только рекламный трюк. Когда в 2015-м году мы начали совместную работу с Институтом развития здоровья и с фондом Terve Eesti, то наши латвийские коллеги были ошарашены – какие у вас проблемы с алкоголем? Зачем вы это делаете?»,- сказала Батс.

«Мы в Rimi уже на протяжении нескольких лет объясняем своим сотрудникам, почему нельзя продавать несовершеннолетним алкоголь, и что спиртное делает с людьми, - отметила Катрин Батс. - У полиции не так много времени и возможностей для постоянного обучения, поэтому мы решили вести просветительскую работу самостоятельно. Мы рассказываем продавцам, что отказ в продаже алкоголя людям, не достигшим 18 лет – это их обязанность и ответственность. У нас в магазинах висят уведомления, что мы не продаем спиртное несовершеннолетним и людям в состоянии алкогольного опьянения».

«В рамках соблюдения Закона о запрете на продажу алкоголя людям в состоянии алкогольного опьянения, Rimi изъял из части магазинов самое дешевое и крепкое пиво, чтобы уже пьяные покупатели пива не создавали опасные ситуации для продавцов, - привела пример специалист по социально ответственному предпринимательству Rimi. -Однажды мы получили от клиента жалобу на то, что ему не продали алкоголь. Выяснилось, что продавцы магазина приняли решение не продавать пиво рабочим в форме. Приятно, что наши продавцы мыслят на шаг вперед».

Катрин Батс рассказала, что несколько лет назад у них появилась новая идея: «Мы мечтаем, чтобы все молодые люди, которые приходят в магазин и хотят купить алкоголь, сами предъявляли документы. Мы думаем, что это может изменить ситуацию к лучшему. Этого от нас не требует закон, мы сами работаем над идеями. Я уверена, что начинать стоит с молодежи, поэтому мы поддерживаем молодежный футбол, проводим различные мастер-классы – у подростков должно быть занятие. Если молодежь занята, она не потянется к алкоголю. О нас ходят слухи, что в Rimi несовершеннолетние точно не смогут купить алкоголь – не стоит даже пытаться. И мы этому рады!»