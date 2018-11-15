Возможно только в Эстонии: парочка обратилась в отделение экстренной медицины из-за презерватива

Как рассказал Конткар, самой неожиданной причиной, по которой люди обращались в EMO Курессаареской больницы, стала контрацепция. А именно, около трех часов ночи к ним заявилась молодая парочка, поведавшая о своем затруднительном положении из-за отсутствия презерватива. Конкретно этим людям врачи помочь не смогли.

С приближением осени в EMO обращается все больше людей, которые по каким-то причинам не могут поладить со своими местными семейными врачами. «Семейный врач должен быть для человека опорой и товарищем, который лучше всех знает о его здоровье в течение всей жизни. Если человек и семейный врач между собой не ладят, и возникает проблема доверия, следует сменить семейного врача. В EMO или на приеме врача-специалиста, где за день проходит 40 человек, крайне сложно найти истоки того, что привело человека в конкретное состояние», - объяснил Конткар.