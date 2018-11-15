Возможно только в Эстонии: парочка обратилась в отделение экстренной медицины из-за презерватива

Более половины пациентов отделения экстренной медицины (EMO) Курессаареской больницы должны идти со своими бедами к семейным врачам, так как на практике был даже случай, когда молодая пара обратилась за помощь в EMO из-за презерватива.
По словам врача общей практики EMO Карли Конткара, в спокойные осенние дни курессаареское отделение экстренной медицины принимает в среднем 20 человек, пишет Meie Maa.
Летние цифры - минимум 40, временами даже 50-60 пациентов в день, поскольку семейный врач посещающих остров людей, как правило, находится в Таллинне и им приходится искать помощь в EMO.
Как рассказал Конткар, самой неожиданной причиной, по которой люди обращались в EMO Курессаареской больницы, стала контрацепция. А именно, около трех часов ночи к ним заявилась молодая парочка, поведавшая о своем затруднительном положении из-за отсутствия презерватива. Конкретно этим людям врачи помочь не смогли.
С приближением осени в EMO обращается все больше людей, которые по каким-то причинам не могут поладить со своими местными семейными врачами. «Семейный врач должен быть для человека опорой и товарищем, который лучше всех знает о его здоровье в течение всей жизни. Если человек и семейный врач между собой не ладят, и возникает проблема доверия, следует сменить семейного врача. В EMO или на приеме врача-специалиста, где за день проходит 40 человек, крайне сложно найти истоки того, что привело человека в конкретное состояние», - объяснил Конткар.
Подробнее читайте в Meie Maa.