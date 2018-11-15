Бытовое пьянство – опасное хобби

Такое времяпрепровождение кажется, на первый взгляд, невинным занятием, поскольку, в конце концов, люди же не напиваются допьяна, но в долгосрочной перспективе именно это может стать началом целого ряда проблем со здоровьем, передает пресс-служба Института развития здоровья. Поправка самочувствия с помощью алкоголя для многих является обычным делом – это простой и легкий способ, при котором быстро достигается результат. В средствах массовой информации это явление имеет чуть ли не положительный имидж – все мы сотни раз видели по телевизору ситуации, когда человек, придя с работы домой, первым делом, что называется, «опрокидывает рюмочку». Хотя никто, конечно, и не напивается, но алкоголь просто становится своего рода вечерним приятелем и будто бы помогает отделаться от забот, связанных с работой.

На первый взгляд, кажется, что при употреблении алкоголя все проблемы разрешаются словно сами собой. Мир выглядит ярче, а неприятности кажутся все более отдаляющимися – и вы чувствуете себя более общительными и воодушевленными. Текущий момент кажется прекрасным. «Алкоголь помогает лучше себя чувствовать», – так обосновывают многие то, почему они хватаются за стакан. К сожалению, вечернее бытовое пьянство – это очень скользкий путь. Для достижения того же самого самочувствия в будущем вам будут нужны все большие и большие дозы – причем в действительности выпивающий этим не решает никаких проблем! Скорее вы учите свой мозг тому, как не заниматься реальными проблемами. Со временем алкоголь – эта отрава для рассудка – начнет действовать на мозг таким образом, что тот будет становиться все менее устойчивым к стрессу и депрессии. Алкоголь, в свою очередь, добавляет новых проблем.

Алкоголь – это вещество, вызывающее привыкание, поэтому употребление алкоголя редко остается в первоначальных пределах. Постепенно его дозы будут все возрастать, причем сам человек этого не замечает, поскольку организм привыкает к алкоголю и требует этого яда для ума все больше и больше.

Пройдите тест, который покажет ваше эмоциональное самочувствие, и узнайте, не следует ли уделять этому больше внимания. Помните, что алкоголь не подходит для улучшения самочувствия!

Если вы чувствуете депрессию, стресс, одиночество или бессонницу, не хватайтесь за стакан, а просто запустите мобильное приложение с чат-ботом (т. е. роботом для бесед) по имени Абот. Пообщаться с Аботом можно здесь!