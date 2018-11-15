Семейный врач рассказал, что делать при боли в спине

Семейный врач Сергей Саади сказал порталу Tervis, что в случае, если вас мучают боли в спине, необязательно сразу идти к врачу.
Как минимум 75% людей на протяжении жизни не раз сталкивались с болями в области спины. И хотя это крайне неприятное ощущение, проходит оно само, без лечения, обычно через две-три недели.
Так что, вряд ли стоит сразу бежать к семейному, а вот проконсультироваться по телефону с семейной медсестрой или по интернету с врачом-специалистом, которые смогут посоветовать, как уменьшить симптомы, будет нелишним.
Семейный врач и физиотерапевт в таких случаях могут посоветовать специальные упражнения, которые снимут напряжение в мышцах и помогут уменьшить боль. Не стоит забывать, что семейный врач и медсестра могут по телефону или через интернет выписать обезболивающие или расслабляющие мышцы лекарства.