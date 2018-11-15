Чт, 15.11.2018
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Ученые: жители северных стран больше склонны к алкоголизму

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Алкоголь вреден!

ФОТО: SCANPIX

Место проживания может влиять на уровень потребления спиртного. Это установил Университет Питтсбурга, передает MedDaily со ссылкой на Medical Express. Так, люди, живущие в регионах с более низкими температурами и со сниженным уровнем освещения, больше выпивают, чем жители теплых, солнечных стран.

Климатические факторы также связаны с фактами неумеренного употребления спиртного и распространенностью алкогольной болезни печени. Спиртное является сосудорасширяющим средством - оно увеличивает поток теплой крови к коже, которая буквально напичкана датчиками температуры.

Поэтому употребление алкоголя может давать чувство тепла, так необходимого жителям северных регионов. Кстати, употребление спиртного связано с депрессией. А она становится тяжелее, если человеку не хватает солнечного света, и температура воздуха достаточно низкая.

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