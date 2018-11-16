В Эстонии интернет-магазину запретили продавать опасное «чудо-лекарство»

Когда журналист Postimees услышал, что товары MMS (miracle mineral supplement, что в переводе значит «чудесная минеральная добавка») продаются в интернет-магазине Loitsukeller, тут же связался с Департаментом здоровья, чтобы узнать, в курсе ли они о деятельности магазина.

Руководитель по коммуникациям Департамента здоровья Симмо Саар сказал, что они сразу же начали этим заниматься. «Департамент обратился к правлению предприятия на основании полученного от журналиста сообщения и сделали предложение немедленно прекратить продажу и рекламу называемого средством для полоскания рта, то есть хлорида натрия, MMS от OÜ Living Minerals», - говорит Саар.

Саар объяснил, что они сказали предприятию, что ранее проверяли безопасность товара, в результате чего установили, что производитель не протестировал препарат, поэтому нельзя гарантировать и его безопасность.

«У представителя предприятия не было возражений и продажа и реклама MMS была добровольно приостановлена», - добавляет Саар.