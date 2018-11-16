Пт, 16.11.2018
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Врачи нашли способ контролировать тяжелую экзему

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Экзема

ФОТО: wikipedia.org.

Тяжелая экзема может контролироваться инъекциями, прописываемыми обычным аллергикам, передает MedDaily со ссылкой на Eurek Alert. Речь идет о введении небольшого количества аллергена для постепенного снижения чувствительности к аллергену. Так организм привыкает к раздражителю.

В качестве примера приводится случай взрослого пациента, у которого симптомы тяжелой экземы, наблюдались с самого детства. Кортикостероидные средства не работали, как и другие противовоспалительные и увлажняющие кремы. Параллельно у пациента фиксировалась множественная аллергия. 

Тесты показали, что у мужчины была аллергия на пылевого клеща, различные травы, деревья, грибок, кошек и собак. И ему прописали инъекционную терапию против аллергии. Как только была достигнута адекватная доза вводимого аллергена, у пациента начали пропадать и симптомы экземы. Через год уже отмечались значительные улучшения состояния и отпала необходимость в больших дозах стероидных средств. Пропал зуд и ушла сухость кожи. 

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