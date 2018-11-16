Врачи борются за жизнь мальчика, который проглотил 14 магнитов

Юный житель штата Юта Мика Арвидсон целую неделю перед Хэллоуином пребывал в восторженном настроении, поскольку на этом празднике он собирался появиться в костюме героя из своей любимой компьютерной игры Halo. Однако в ночь Хэллоуина шестилетний ребенок пожаловался на плохое самочувствие и даже отказался вставать с кровати. Вначале его родители предположили, что Мика просто чем-то отравился, но через три дня постоянной тошноты и жалоб на боли в животе ребёнка всё-таки доставили в отделение неотложной помощи больницы. Обследование показало, что мальчик умудрился проглотить сразу 14 магнитов, которые попали в тонкий кишечник и привели к перфорации, то есть разрыву его оболочки. В результате желчь стала попадать в желудок.

Впоследствии родителей выяснили, что Мика тайно играл с игрушкой-фиджетом своего брата, а когда тот вошел в комнату, то ребенок засунул ее в рот и случайно проглотил. В течение вот уже двух недель мальчик находится в больнице. Неспособный принимать пищу или пить, он прошел через три хирургических операций на кишечнике, и врачи до сих пор стараются восстановить его здоровье. Каждый день Мика страдает от настоящего жара, поскольку его температура поднимается к 39-40 градусам.