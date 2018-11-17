В какой из этих мифов о здоровье вы верите?

Есть теории, которые кажутся очень убедительными, - и в них не сомневаются. Между тем, известные рекомендации о поддержании здоровья могут быть просто мифами, пишет «Медикфорум».
Миф первый: глютен вреден. Неспособность усваивать глютен (растительный белок) свойственная лишь небольшому количеству людей. Однако поддерживать теорию о вреде глютена для здоровья выгодно производителям безглютеновых продуктов. Между тем, исследования показывают, что такие продукты отличаются содержанием на фоне пониженного белка больших количеств сахара и жира.
Миф второй: активированный уголь спасает при похмелье. Активированный уголь действительно может связывать токсины за счет адсорбции и быстро проводить их через кишечник. Но врачи подчеркивают: эффективен уголь лишь при принятии в первый час после попадания в организм нежеланных веществ. Принимать его утром бессмысленно.
Миф третий: продукты с отрицательной калорийностью. Считается, что такие продукты требуют для своего переваривания столько калорий, сколько не дают сами. В реальности нет никаких научных доказательств, которые могли бы подтвердить эту идею.
Миф четвертый: пить во время еды вредно для здоровья. Опытные медики это отрицают. Попадающая в желудок вода способствует доступу кислот и ферментов к частицам пищи. Хотя вода разбавляет ферменты желудочного сока, есть механизмы саморегуляции, благодаря которым желудок самостоятельно «определяет» нужный ему состав сока.
Миф пятый: твердое мыло опасно – на нем остаются бактерии. Специально проводившиеся эксперименты показали, что утверждение о предпочтении жидкого мыла перед твердым несправедливо. Брусковое мыло ничуть не опаснее для здоровья, поскольку никаких бактерий после чужих рук не передает.
Миф шестой: в день нужно делать 10 тысяч шагов. Исследования говорят о том, что для поддержания здоровья достаточно делать где-то 5-8 тысяч шагов в день. Красивая цифра 10 000 была использована маркетологами в Японии в 60-е годы, когда был придуман шагомер, и его требовалось популяризовать.