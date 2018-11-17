В какой из этих мифов о здоровье вы верите?

Миф первый: глютен вреден. Неспособность усваивать глютен (растительный белок) свойственная лишь небольшому количеству людей. Однако поддерживать теорию о вреде глютена для здоровья выгодно производителям безглютеновых продуктов. Между тем, исследования показывают, что такие продукты отличаются содержанием на фоне пониженного белка больших количеств сахара и жира.

Миф второй: активированный уголь спасает при похмелье. Активированный уголь действительно может связывать токсины за счет адсорбции и быстро проводить их через кишечник. Но врачи подчеркивают: эффективен уголь лишь при принятии в первый час после попадания в организм нежеланных веществ. Принимать его утром бессмысленно.

Миф третий: продукты с отрицательной калорийностью. Считается, что такие продукты требуют для своего переваривания столько калорий, сколько не дают сами. В реальности нет никаких научных доказательств, которые могли бы подтвердить эту идею.

Миф четвертый: пить во время еды вредно для здоровья. Опытные медики это отрицают. Попадающая в желудок вода способствует доступу кислот и ферментов к частицам пищи. Хотя вода разбавляет ферменты желудочного сока, есть механизмы саморегуляции, благодаря которым желудок самостоятельно «определяет» нужный ему состав сока.

Миф пятый: твердое мыло опасно – на нем остаются бактерии. Специально проводившиеся эксперименты показали, что утверждение о предпочтении жидкого мыла перед твердым несправедливо. Брусковое мыло ничуть не опаснее для здоровья, поскольку никаких бактерий после чужих рук не передает.