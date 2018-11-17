Ученые разделили ожирение на несколько типов

Первый тип ожирения: диабетики. Людей этого типа объединяет низкий уровень «хорошего» холестерина и высокая концентрация глюкозы в крови. 98% представителей данного типа – это диабетики.

Второй тип ожирения: люди с нездоровыми пищевыми привычками. Подавляющее большинство тех, кто составляет второй тип (92%), едят, когда не голодны. Главная проблема для этого типа – утрата контроля над приемами пищи.

Третий тип ожирения: смешанный. К данному типу ученые предложили относить людей, у которых не выделяются четкие причины развития ожирения.

Четвертый тип ожирения: тучные с детства. Характерная отличительная черта тех, кто относится к данному типу, - очень высокий индекс массы тела в юном возрасте. В 18 лет ИМТ может составлять 32.