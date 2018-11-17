Сб, 17.11.2018
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  • В Эстонии ежегодно рождается примерно 900 недоношенных детей

В Эстонии ежегодно рождается примерно 900 недоношенных детей

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Эстония вместе со всем миром отмечает День детей, родившихся раньше срока. В нашей стране ежегодно около 900 младенцев появляются на свет преждевременно. 

В Ида-Таллиннской центральной больнице по случаю сегодняшней даты устроили встречу медиков и их подросших пациентов, передает Rus.ERR.

"Обычно здесь у нас находятся дети две или две с половиной недели. Когда они становятся транспортабельными, стабильными, когда мама уже у нас всему обучена, тогда они переезжают в детскую больницу, и там ребенок растет, набирает вес и догоняет своих сверстников", - сказала "Актуальной камере" педиатр Ида-Таллиннской центральной больницы Ирина Ларионова. 

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