В Эстонии ежегодно рождается примерно 900 недоношенных детей
17 ноября 2018, 21:36
Эстония вместе со всем миром отмечает День детей, родившихся раньше срока. В нашей стране ежегодно около 900 младенцев появляются на свет преждевременно.
В Ида-Таллиннской центральной больнице по случаю сегодняшней даты устроили встречу медиков и их подросших пациентов, передает Rus.ERR.
"Обычно здесь у нас находятся дети две или две с половиной недели. Когда они становятся транспортабельными, стабильными, когда мама уже у нас всему обучена, тогда они переезжают в детскую больницу, и там ребенок растет, набирает вес и догоняет своих сверстников", - сказала "Актуальной камере" педиатр Ида-Таллиннской центральной больницы Ирина Ларионова.