В Эстонии ежегодно рождается примерно 900 недоношенных детей

"Обычно здесь у нас находятся дети две или две с половиной недели. Когда они становятся транспортабельными, стабильными, когда мама уже у нас всему обучена, тогда они переезжают в детскую больницу, и там ребенок растет, набирает вес и догоняет своих сверстников", - сказала "Актуальной камере" педиатр Ида-Таллиннской центральной больницы Ирина Ларионова.