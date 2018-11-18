На грани гениальности: 11-летний финский мальчик учит 29 языков и матерится на незнакомых

Эрик Ильин сидит на диване в гостиной и сжимает руку в кулак. Его мать Мирта Ильин пытается прижать сына крепче к себе.

"Я боюсь, что я тебя ударю", – говорит Эрик.

Ребенок отводит руку назад, напрягает мышцы – и кулак летит в сторону матери. Та успевает поставить декоративную подушку между собой и ударами сына.

"Гребаная срань", – кричит мальчик.

Его лоб напрягается, в глазах проступают капельки слез. На лицо ложится печать неуверенности в том, что на самом только что произошло.

"Ты расстроен. У тебя приступ. Можешь рассказать, чем ты опечален?" – пытается успокоить сына Мирта.

"Я не хочу ругаться на тебя. И не хочу ругаться на других людей", – говорит он.

Единственный друг – собака

11-летний мальчик болеет синдромом Туретта. Эта болезнь заставляет его в мгновение ока становиться агрессивным по отношению к окружающим и материться на них. На этот раз триггером приступа стало то, что сломалась одна из его любимых игрушек.

После каждого эпизода Эрик плачет. Ему приходится делать то, чего он делать не хочет. Он не хочет, чтобы люди его пугались.

"Я не хочу ругаться на людей. Но я никак не могу с этим справиться, и слова извергаются сами собой", – сетует мальчик.

Одним из явных проявлений синдрома Туретта является тик или непроизвольные подергивания. Матери обычно удается успокоить сына, хотя он уже по силе может сравниться с ней самой. Для этого она в первую очередь прибегает к словам, а не к физической силе.

"Но я не всегда буду рядом с Эриком", – сокрушается Мирта.

Единственный друг подростка – его собака Онни. В школе никто не хочет дружить со странным мальчиком.

"Мои одноклассники надо мной очень сильно издевались. Муй сильно, – Эрик вставляет в свою речь испанское слово. – Им не понять, что со мной не так. Но я понимаю: у меня Туретт, дистония и дисфазия. Дистония проявляется в нарушениях движения, Туретт заставляет ругаться, хотя я этого не хочу. А дисфазия – это когда я понимаю что-то неправильно".

Мирта хочет, чтобы сын понимал себя и свои недуги как можно лучше. Так ему будет проще осознать, почему на него таращатся незнакомые люди во время приступа болезни.

"Иногда я думаю, была бы жизнь Эрика легче, если бы он не осознавал, что он болен и отличается от других. А иногда думаю, относились бы другие к нему лучше, если бы его болезни были бы видны сразу – и он был бы в их глазах инвалидом", – говорит мать.

Первое осознание того, что он особенный, пришло к мальчику уже в раннем возрасте.