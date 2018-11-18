Сегодня в Европе отмечают День антибиотиков

Из-за резистентности микроорганизмов, вызванной излишним или неправильным употреблением лекарств, число антибиотиков, которые работают, снижается. Этот факт считается одной из самых больших опасностей для здоровья людей и животных в мире.

По свежим данным журнала The Lancet, в 2015 году только в Европе инфекции, вызванные резистентными бактериями, были диагностированы у 670 000 человек. Около 30 000 из этих пациентов не выжили, все они в целом потеряли боле 870 000 лет здоровой жизни. Для сравнения, такой же ущерб человечеству наносят туберкулез, грипп и ВИЧ вместе взятые. По сравнению с 2007 году эти цифры выросли в два раза.