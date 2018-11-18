График: смотрите, от каких болезней чаще всего страдают жители Эстонии

У эстонских новорожденных есть шанс прожить дольше, чем у малышей, которые в тот же день появляются на свет в Латвии или Литве. Однако с большой долей вероятности они могут заразиться клещевым боррелиозом или венерическими заболеваниями. Postimees составил графический обзор показателей здоровья Балтийских стран. График распространения рака и инфекционных заболеваний появится, если нажать на находящуюся под ним точку. Если нажать на "плюс" появится распространенность болезни на 100 000 человек.
В целом, многие связанные со здоровьем показатели в Эстонии лучше, чем в Латвии и Литве, но в то же время, если сравнивать со средними показателями по Европе, то они хуже, следует из статистики Health in the Baltic Countries 2016.
Ожидаемая продолжительность жизни со временем возросла, однако Балтийские государства все же остаются в этом плане ниже среднего по Европе. Ожидаемая продолжительность жизни женщин в момент рождения в Латвии и Литве была в четыре и в Эстонии почти в 1,5 раза меньше чем в среднем по Европе, где этот показатель составлял 84 года в 2016.
Ожидаемая продолжительность жизни мужчин в Литве и Латвии - 70 лет, в Эстонии - 73, а средний показатель в Европе составил около 78. Таким образом, показатели мужчин в Латвии и Литве были ниже, чем в Европейском союзе, Эстония же была из 28 государств шестой с конца.
Смертность, свойственная стареющему обществу, в Прибалтике высокая, выше, чем в среднем в Евросоюзе. Две главные причины смертности в Балтийских странах такие же, как и в других государствах Европы: болезни органов кровообращения и злокачественные опухоли.
Третья главная причина смертности в Прибалтике - это травмы, в Европе же это заболевания органов дыхания. Если смертность от травм, дорожно-транспортных происшествий и суицидов идет на спад, то смертность от болезней органов кровообращения и злокачественных образований устойчиво высока.
Смертность младенцев в течение последних 25 лет стабильно падает. Если в 1992 году в Прибалтике было 16-17 смертей на 1000 рождений, то в 2016 году их было меньше пяти. Этот показатель в Эстонии хороший - начиная с 2009 года он ниже среднего по Европе. В Латвии и Литве смертность младенцев немного выше среднего по Европе.