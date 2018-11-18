График: смотрите, от каких болезней чаще всего страдают жители Эстонии

В целом, многие связанные со здоровьем показатели в Эстонии лучше, чем в Латвии и Литве, но в то же время, если сравнивать со средними показателями по Европе, то они хуже, следует из статистики Health in the Baltic Countries 2016.

Ожидаемая продолжительность жизни со временем возросла, однако Балтийские государства все же остаются в этом плане ниже среднего по Европе. Ожидаемая продолжительность жизни женщин в момент рождения в Латвии и Литве была в четыре и в Эстонии почти в 1,5 раза меньше чем в среднем по Европе, где этот показатель составлял 84 года в 2016.

Ожидаемая продолжительность жизни мужчин в Литве и Латвии - 70 лет, в Эстонии - 73, а средний показатель в Европе составил около 78. Таким образом, показатели мужчин в Латвии и Литве были ниже, чем в Европейском союзе, Эстония же была из 28 государств шестой с конца.

Смертность, свойственная стареющему обществу, в Прибалтике высокая, выше, чем в среднем в Евросоюзе. Две главные причины смертности в Балтийских странах такие же, как и в других государствах Европы: болезни органов кровообращения и злокачественные опухоли.

Третья главная причина смертности в Прибалтике - это травмы, в Европе же это заболевания органов дыхания. Если смертность от травм, дорожно-транспортных происшествий и суицидов идет на спад, то смертность от болезней органов кровообращения и злокачественных образований устойчиво высока.