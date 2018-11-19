Более 4000 человек подписали письмо против закрытия аптек

Сбор подписей проходил в аптеках Apotheka, Benu и Euroapteek, которым из-за нового законодательства угрожает закрытие. Три недели назад Объединение аптек провело акцию, которая должна была привлечь к проблеме внимание законодателей, и закрыло на полдня аптеки. По словам руководителя EAÜ Тимо Данилова, эта акция выявила два аспекта: люди и в тот день, и позднее, когда собирали подписи, подтверждали, что сохранить сеть аптек крайне важно, а те, кто мог бы решить эту проблему, не захотели ее увидеть и признать.

«В ситуации, когда за каждую почтовую контору или автомат готовы биться до последней капли крови, законодатели парадоксальным образом не видят проблемы в том, что более 50 аптек будут закрыты просто из-за ошибки в законе. Если всем понятно, что это просто брак в законе, почему ошибку не исправят?» - спрашивает Данилов.

Он подчеркнул, что общественности не стоит обманываться утверждением, будто у владельцев аптек были пять лет, чтобы их переоформить. «Это просто не соответствует действительности. Из-за ловушки в законе возможности переоформить аптеки вообще не было, потому что Департамент лекарств из-за нового закона не выдал нынешним владельцам аптек разрешение на деятельность. Почему не было дано возможности переоформить аптеки?» - спрашивает специалист.