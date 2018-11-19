Ученые обнаружили неожиданный источник сильных болей у женщин

Попытки отоспаться на выходных могут привести к сдвигам в менструальном цикле и изменениям в предменструальном синдроме (ПМС). Как отмечает The Daily Mail, у женщин, в частности, возможно усиление болей. Японские ученые из Фармацевтического университета Мэйдзи установили на примере 150 женщин графики сна и менструации, передает MEDdaily.
Ученые вводили понятие социального джетлага - когда на выходных срединная точка сна приходилась на час позже обычного. Если кто-то спал в будний день с 23:00 од 07:00, срединной точкой было 03:00. Если же в выходной день человек спал с 00:00 до 10:00, точкой было 05:00 (получается джетлаг в 2 часа).
Оказалось, более чем у трех четвертей женщин был джетлаг. И у них боли, вздутие, изменения поведения в рамках ПМС проявлялись сильнее. Чем сильнее джетлаг, тем больше выражалось усугубление симптоматики. Специалисты связывают выявленные особенности со сбоями в работе внутренних часов (циркадных ритмов). Они могут спровоцировать сдвиги в гормональных циклах, регулирующих менструацию, и усилить воспаление.