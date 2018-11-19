Ученые обнаружили неожиданный источник сильных болей у женщин

Ученые вводили понятие социального джетлага - когда на выходных срединная точка сна приходилась на час позже обычного. Если кто-то спал в будний день с 23:00 од 07:00, срединной точкой было 03:00. Если же в выходной день человек спал с 00:00 до 10:00, точкой было 05:00 (получается джетлаг в 2 часа).