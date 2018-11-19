Жительница Тарту страдает редким заболеванием, лекарство от которого стоит слишком дорого

Как смириться с тем, что ребенок страдает заболеванием, которое встречается у одного человека на миллиона. И с тем, что лекарство, которое могло бы помочь, стоит слишком дорого.

Катерина заболела после седьмого класса. Происходило нечто странное: что бы девочка ни съела, ее сразу же рвало. Семейный врач сделал анализы и направил ребенка в больницу, где Катя провела восемь месяцев, пропустив учебный год. Сейчас она находится на домашнем обучении в гимназии Аннелинна.

Болезнь Катерины очень редкая и носит сложное название – гломерулонефрит. Врач детской клиники Тартуского университета Айли Траат объясняет, что на простом языке это означает воспаление почек, которое может протекать по-разному. Часть людей выздоравливает, но у некоторых болезнь протекает быстро и может закончиться почечной недостаточностью.

Катерина получала очень сложное лечение в разных отделениях клиники. Цикличным лечение делает сопутствующий атипичный гемолитико-уремический синдром, при котором возникает снижение уровня тромбоцитов в крови и почечная недостаточность. Катерина нуждается в большом количестве лекарств, которые вызывают побочные эффекты и влекут за собой новые проблемы.

Сверхдорогое лекарство

Катерина просит бабушку принести из другой комнаты компьютер отца, чтобы показать видео из тех времен, когда она занималась танцами в стиле хип-хоп и участвовала в соревнованиях.

Катерина больше не танцует и не ходит. Она не может удержаться на ногах, потому что сильнодействующие лекарства вымыли кальций из ее костей. Девушку спасет трансплантация почек, если она на нее попадет. После нее можно будет говорить о протезировании тазобедренных костей.

Пока что Катерина не может получить донорские почки из-за сопутствующих заболеваний. До и после трансплантации девушка должна будет принимать лекарство, действующее вещество которого – экулизумаб, а стоимость для одного пациента составляет 400 000 евро в год.

В списке лекарств Больничной кассы этого препарата нет

Цена препарата превышает годовую стоимость других лекарств, которые выписывают пациентам с редкими заболеваниями, что является огромным минусом. И, наконец, по оценке комиссии по лекарствам Больничной кассы, доказательства, что лекарство работают, слишком слабы.

Сейчас для Катерины жизненно необходимы четыре процедуры диализа в день. Через катетер в брюшную полость девушки поступают литры жидкости, которая выводит вещества, которые не смогли отфильтровать почки. Каждые пять часов заполненную остаточными веществами жидкость нужно вывести из организма и заполнить его чистой жидкостью. Ночью время между процедурами длиннее, девушка может спать восемь часов подряд.