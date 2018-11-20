Вакцинацию от гриппа в аптеках за месяц прошли 10 000 человек

«Очень хорошо, что так много жителей Эстонии смогли получить в аптеках защиту от гриппа, - сообщила член правления Эстонского общества аптек Кристийна Сепп. - В прошлом году за сезон вакцину от гриппа получили 52 000 человек, в этом сезона за один месяц 10 000 человек. Это указывает на позитивное отношение населения к вакцинированию и вдохновляет нас на организацию такого вакцинирования и в будущем».

Кристийна Сепп, одновременно являющаяся вице-президентом Европейского фармацевтического союза (PGEU), подчеркнула, что успешный пилотный проект стал позитивной неожиданностью и для других стран, который коллеги по PGEU поставили в пример всей Европе.

По данным EAÜ, в рамках проекта вакцинацию прошли и люди, которые никогда прежде не вакцинировались. Как отмечали получившие вакцину от гриппа в аптеках, это оказалось удобно и просто, поскольку аптеки расположены в доступных местах и открыты в течение дня продолжительное время.

35 процентов получивших вакцину от гриппа в аптеках относятся к группам риска, в которые входят главным образом люди 65 лет и старше, мужчины из групп риска составили 25 процентов, а женщины 35 процентов всех вакцинированных в аптеках.

В Таллинне получили вакцину от гриппа в аптеках 7 процентов населения, в Тарту почти пять, в Йыхви и Курессааре свыше четырех.

В прошлом сезоне заболеваемости гриппом вирусные заболевания перенесли тысячи жителей Эстонии, около сотни человек скончались. Лишь четыре провента населения Эстонии вакцинируется от гриппа, это самый низкий показатель в Европе. По словам Сепп, эта печальная статистика и стала одним из факторов запуска проекта вакцинирования от гриппа в аптеках.