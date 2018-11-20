Департамент здоровья предупреждает об интернет-магазине, предлагающем чудо-продукцию

Департамент здоровья настоятельно рекомендует избегать рекламирующихся на странице pureactivi.com товаров, в числе которых, например, крем для коррекции век, детоксикационный пластырь, противогрибковое средство и магнитные стельки как повышающий потенцию препарат.

По словам руководителя отдела медицинского оборудования Департамента здоровья Тагне Ратассепп, заказчик рекламы находится за пределами Европейского союза, поэтому в отношении его деятельности очень сложно предъявить претензии как добросовестным покупателям, так и отстаивающим их права Департаменту здоровья и Департаменту защиты прав потребителей. Однако можно призвать к ответственности распространителя этой рекламы в Эстонии. «Если продукцию pureactivi.com рекламирует какое-то зарегистрированное в Эстонии предприятие, его можно призвать к ответственности за распространение ложной рекламы», - добавила она.

Также в целях пустить пыль в глаза некоторые предприятия используют тексты со сложной конструкцией и терминологией. В них, как правило, нет научного обоснования. Например, одна косметическая фирма предлагает на своей домашней странице товар, который содержит «низкомолекулярную органическую платину». По словам Ратассепп, фирма злоупотребила химическими понятиями, поскольку такого явления как органическая платина не существует. «Также неверно утверждать, что низкомолекулярная платина нейтрализует разрушающее действие свободных радикалов», - отметила она.