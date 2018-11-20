Департамент здоровья предупреждает об интернет-магазине, предлагающем чудо-продукцию

Департамент здоровья призывает людей критично относиться к рекламе, в которой имя производителя не обозначено четко и где при описании свойств устройства или препарата используются чересчур сложные формулировки.
Департамент здоровья настоятельно рекомендует избегать рекламирующихся на странице pureactivi.com товаров, в числе которых, например, крем для коррекции век, детоксикационный пластырь, противогрибковое средство и магнитные стельки как повышающий потенцию препарат.
По словам руководителя отдела медицинского оборудования Департамента здоровья Тагне Ратассепп, заказчик рекламы находится за пределами Европейского союза, поэтому в отношении его деятельности очень сложно предъявить претензии как добросовестным покупателям, так и отстаивающим их права Департаменту здоровья и Департаменту защиты прав потребителей. Однако можно призвать к ответственности распространителя этой рекламы в Эстонии. «Если продукцию pureactivi.com рекламирует какое-то зарегистрированное в Эстонии предприятие, его можно призвать к ответственности за распространение ложной рекламы», - добавила она.
Также в целях пустить пыль в глаза некоторые предприятия используют тексты со сложной конструкцией и терминологией. В них, как правило, нет научного обоснования. Например, одна косметическая фирма предлагает на своей домашней странице товар, который содержит «низкомолекулярную органическую платину». По словам Ратассепп, фирма злоупотребила химическими понятиями, поскольку такого явления как органическая платина не существует. «Также неверно утверждать, что низкомолекулярная платина нейтрализует разрушающее действие свободных радикалов», - отметила она.
В соответствии с Законом о рекламе, вводящая в заблуждение реклама запрещена. Таковой считается реклама, содержащая ложную информацию о составе, технических данных, об изготовлении или производителе товара или поставщике услуг. Кроме того, реклама не должна содержать ошибочных статистических или научных данных. За нарушение Закона о рекламе юридическим лицам может грозить штраф до 10 000 евро.