Вт, 20.11.2018
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Эксперты сделали важное открытие в отношении самых страшных вирусов гриппа

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Грипп. Иллюстративное фото.

ФОТО: LightField Studios / Panther Media / Scanpix

Новое исследование проливает свет на то, каким образом вирусы гриппа, включая самые смертоносные штаммы, заражают человека. Как передает Xinhua, Гриффитский институт гликомики и Университет Гонконга открыли, что молекулы особого сахара в дыхательных путях (сиалилированные O-гликаны) могут быть ключевыми рецепторами для вирусов гриппа, в том числе, штаммов с высокой патогенностью вроде птичьего гриппа, передает MEDdaily.

В структуре вируса гриппа внимание специалистов привлек белок гемагглютинин, прекрасно присоединяющийся к этим рецепторам. Данное открытие открывает новые возможности для разработки противогриппозных препаратов. По словам исследователей, один из путей - создание новых молекул, которые имитируют сиалилированные O-гликаны и блокируют связывание вирусов с данными молекулами.

Это позволит переключить "внимание" вируса, в конечном счете, предотвратив инфицирование. Причем, отталкиваясь от открытия, есть потенциал получить универсальное средство против гриппа любого вида. 

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