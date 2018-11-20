Эксперты сделали важное открытие в отношении самых страшных вирусов гриппа

Новое исследование проливает свет на то, каким образом вирусы гриппа, включая самые смертоносные штаммы, заражают человека. Как передает Xinhua, Гриффитский институт гликомики и Университет Гонконга открыли, что молекулы особого сахара в дыхательных путях (сиалилированные O-гликаны) могут быть ключевыми рецепторами для вирусов гриппа, в том числе, штаммов с высокой патогенностью вроде птичьего гриппа, передает MEDdaily.