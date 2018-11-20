Эксперты сделали важное открытие в отношении самых страшных вирусов гриппа

Новое исследование проливает свет на то, каким образом вирусы гриппа, включая самые смертоносные штаммы, заражают человека. Как передает Xinhua, Гриффитский институт гликомики и Университет Гонконга открыли, что молекулы особого сахара в дыхательных путях (сиалилированные O-гликаны) могут быть ключевыми рецепторами для вирусов гриппа, в том числе, штаммов с высокой патогенностью вроде птичьего гриппа, передает MEDdaily.
В структуре вируса гриппа внимание специалистов привлек белок гемагглютинин, прекрасно присоединяющийся к этим рецепторам. Данное открытие открывает новые возможности для разработки противогриппозных препаратов. По словам исследователей, один из путей - создание новых молекул, которые имитируют сиалилированные O-гликаны и блокируют связывание вирусов с данными молекулами.
Это позволит переключить "внимание" вируса, в конечном счете, предотвратив инфицирование. Причем, отталкиваясь от открытия, есть потенциал получить универсальное средство против гриппа любого вида.