Немецкий медбрат раскаялся в убийстве ста пациентов

Дело Нильса Хегеля

По версии обвинения, жертвами медбрата стали как минимум 36 пациентов больницы Олденбурга и еще 64 - в медицинской клинике города Делменхорст (Нижняя Саксония). Хегель в суде признал свою вину.

Медбрат вводил своим пациентам смертельные дозы лекарств, однако оставлял возможность вернуть их к жизни в последний момент. Следствие полагает, что Хегель делал это из-за тщеславия, скуки и желания похвастаться перед коллегами.

Хегель не выбирал жертв в соответствии с какими-либо критериями. Психиатр, который проводил беседы с обвиняемым, отметил, что убийства для медбрата были сродни наркотику.

Следствие предполагает, что окончательное число пациентов, погибших от рук медбрата, может достигать 200 человек. Тем не менее, отмечают СМИ, собрать все доказательства будет сложно в связи с тем, что тела многих погибших были кремированы.