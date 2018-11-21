Немецкий медбрат раскаялся в убийстве ста пациентов

Бывший медбрат Нильс Хегель, обвиняемый в убийстве ста пациентов в больницах Германии, заявил, что раскаялся в своих преступлениях, сообщает информагентство DPA.
В среду Хегель заговорил впервые за время судебного разбирательства. Он сказал суду, что в тот момент, когда совершал убийства, не испытывал никаких чувств, однако теперь все изменилось, передает "Интерфакс".
"Я чувствую невероятную вину за каждый случай, о котором я прочел (в материалах дела - ИФ), вне зависимости от того, помню я о нем или нет", - заявил Хегель.
Дело Нильса Хегеля
По версии обвинения, жертвами медбрата стали как минимум 36 пациентов больницы Олденбурга и еще 64 - в медицинской клинике города Делменхорст (Нижняя Саксония). Хегель в суде признал свою вину.
Медбрат вводил своим пациентам смертельные дозы лекарств, однако оставлял возможность вернуть их к жизни в последний момент. Следствие полагает, что Хегель делал это из-за тщеславия, скуки и желания похвастаться перед коллегами.
Хегель не выбирал жертв в соответствии с какими-либо критериями. Психиатр, который проводил беседы с обвиняемым, отметил, что убийства для медбрата были сродни наркотику.
Следствие предполагает, что окончательное число пациентов, погибших от рук медбрата, может достигать 200 человек. Тем не менее, отмечают СМИ, собрать все доказательства будет сложно в связи с тем, что тела многих погибших были кремированы.