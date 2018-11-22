Открыто универсальное средство против рака

В ходе исследования маннозу добавляли в питьевую воду или давали перорально грызунам, страдающим от рака поджелудочной железы, кожи или легких. Оказалось, что сахар тормозит рост опухоли и не вызывает побочных эффектов, пишет lenta.ru. В следующей части эксперимента животных с опухолями лечили цисплатином и доксорубицином — двумя часто применяющимися химиотерапевтическими препаратами. Результат показал, что сахар не только уменьшает размеры опухолей, но даже увеличивает продолжительность жизни некоторых мышей.

Для роста раковых тканей необходима глюкоза, однако манноза способна блокировать поступление углеводов в злокачественные клетки. Вместе с тем она не затрагивает способность поглощать глюкозу у нормальных тканей.