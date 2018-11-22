В Эстонии свирепствует провоцирующий насморк вирус, грипп пока только крадется

По данным Департамента здоровья, на прошлой неделе из-за вирусных инфекций верхних дыхательных путей к врачам обратились 2842 человека, более половины из них были дети. Заболеваемость стабильная, но ее интенсивность низкая.

Доля циркулирующих вирусов стала более разнообразной, но преимущественно к болезням приводят риновирусы (30 процентов) и вирусы парагриппа (12 процентов). На прошлой неделе лабораторно были подтверждены два штамма вируса гриппа А.