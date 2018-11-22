В Эстонии свирепствует провоцирующий насморк вирус, грипп пока только крадется

На прошлой неделе в Эстонии диагностировали два случая гриппа, в настоящий момент люди чаще подхватывают риновирусы, сопровождающиеся насморком и болью в горле.
По данным Департамента здоровья, на прошлой неделе из-за вирусных инфекций верхних дыхательных путей к врачам обратились 2842 человека, более половины из них были дети. Заболеваемость стабильная, но ее интенсивность низкая.
Доля циркулирующих вирусов стала более разнообразной, но преимущественно к болезням приводят риновирусы (30 процентов) и вирусы парагриппа (12 процентов). На прошлой неделе лабораторно были подтверждены два штамма вируса гриппа А.
По данным Европейской сети эпиднадзора за гриппом, интенсивность заболеваемости гриппом во всех странах европейского региона была низкой. Устойчивого распространения вируса гриппа не наблюдается ни в одной стране, но единичные случая заболевания регистрируются повсеместно.