Исследование: эстонские веганы могут служить примером здорового образа жизни

ВОЗ называет главными виновниками смертей в мире болезни сердечно-сосудистой системы и рак, которые преимущественно связаны со стилем жизни: с едой, движением, употреблением наркотических веществ и т.д. Эстонцев нельзя похвалить за здоровый выбор, в нашем обществе усугубляется проблема ожирения.

По словам Сальм, исследования показывают, что в целом вегетарианцы имеют более здоровые привычки, но в Эстонии этой темой до сих пор никто не занимался и не анализировал, так что данные о наших вегетарианцах отсутствуют. В рамках своей дипломной работы в Таллиннском университете Сальм провела опрос, в котором приняли участие 945 человек, имеющих разные привычки питания.

«Я сосредоточилась в основном на веганах и на вегетарианцах, которые употребляют в пищу яйца и молоко или рыбу, и на их здоровых привычках, которые сравнила с привычками людей, которые стараются снизить количество животной пищи в своем рационе или питаются смешанной пищей», - рассказала Сальм.

В исследовании приняли участие 232 вегана, 417 человек, употребляющих смешанную пищу, а также 163 человека, которые пытаются снизить в своем меню процент пищи животного происхождения.

Вот несколько важных результатов исследования:

1. Средний веган - это молодая женщина, которая заботится о животных, окружающей среде и своем здоровье. Средний возраст веганов – 29 лет. Проведенные ранее опросы в других странах дали похожие результаты. При этом 94% всех, кто питается растительной пищей, привели этику в качестве главной причины для своего образа жизни. Для 84,5% респондентов важна окружающая среда, а здоровье для 81,1% ответивших.

2. Чем больше растительной пищи, тем стройнее фигура. У веганов индекс массы тела в среднем лучше, чем у других людей, они так же реже страдают от избыточного веса и ожирения. Хуже всего в этом отношении ситуация обстоит у тех, кто ест смешанную пищу – нормальный вес отмечался только каждого второго.

3. Веганы чувствуют себя здоровыми и имеют полезные для здоровья привычки. Многие из них отметили, что после изменения стиля питания их здоровье улучшилось. Они как правило спять более семи часов, их физическая активность выше, чем у представителей других групп. Они чаще других едят завтрак и употребляют меньше кофе, меньше курят и реже употребляют алкоголь.

4. Пища веганов разнообразная и здоровая. Предпочитающие растительную пищу люди едят больше овощей и фруктов, орехов и семян, а также меньше сладостей и энергетических напитков. Поскольку еда веганов не содержит холестерола и содержит меньше насыщенных жирных кислот, то риск опасных для жизни хронических заболеваний у них тоже снижен.

5. Большинство веганов внимательно следят за тем, чтобы получать достаточно витамина B12 и D, но есть и те, кто, не получая их из пищи, не употребляет и витаминные добавки. В то же время нужно обращать больше внимания на недостаток Омега-3 и йода.

6. Многие не относящие себя к веганам люди очень редко употребляют пищу животного происхождения. Среди опрошенных оказалось много тех, кто ест животную пищу несколько раз в месяц или реже. В принципе, это значит, что такие люди являются вегетарианцами и они должны иметь достаточно знаний о принципах питания веганов.