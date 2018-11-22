Исследование: эстонские вегетарианцы могут служить примером здорового образа жизни

Консультант по питанию, имеющая степень бакалавра в области укрепления здоровья Элийс Сальм провела исследование, в котором рассмотрела связанное со здоровьем поведение веганов и вегетарианцев. По ее оценке, вегетарианцы ведут более здоровый образ жизни и показатели их здоровья хорошие, пишет Tervis.
ВОЗ называет главными виновниками смертей в мире болезни сердечно-сосудистой системы и рак, которые преимущественно связаны со стилем жизни: с едой, движением, употреблением наркотических веществ и т.д. Эстонцев нельзя похвалить за здоровый выбор, в нашем обществе усугубляется проблема ожирения.
По словам Сальм, исследования показывают, что в целом вегетарианцы имеют более здоровые привычки, но в Эстонии этой темой до сих пор никто не занимался и не анализировал, так что данные о наших вегетарианцах отсутствуют. В рамках своей дипломной работы в Таллиннском университете Сальм провела опрос, в котором приняли участие 945 человек, имеющих разные привычки питания.
«Я сосредоточилась в основном на веганах и на вегетарианцах, которые употребляют в пищу яйца и молоко или рыбу, и на их здоровых привычках, которые сравнила с привычками людей, которые стараются снизить количество животной пищи в своем рационе или питаются смешанной пищей», - рассказала Сальм.
В исследовании приняли участие 232 вегана, 417 человек, употребляющих смешанную пищу, а также 163 человека, которые пытаются снизить в своем меню процент пищи животного происхождения.
Вот несколько важных результатов исследования:
1. Средний веган - это молодая женщина, которая заботится о животных, окружающей среде и своем здоровье. Средний возраст веганов – 29 лет. Проведенные ранее опросы в других странах дали похожие результаты. При этом 94% всех, кто питается растительной пищей, привели этику в качестве главной причины для своего образа жизни. Для 84,5% респондентов важна окружающая среда, а здоровье - для 81,1% ответивших.
2. Чем больше растительной пищи, тем стройнее фигура. У веганов индекс массы тела в среднем лучше, чем у других людей, они также реже страдают избыточным весом и ожирением. Хуже всего в этом отношении ситуация обстоит у тех, кто ест смешанную пищу – нормальный вес отмечался только у каждого второго.
3. Веганы чувствуют себя здоровыми и имеют полезные для здоровья привычки. Многие из них отметили, что после изменения стиля питания их здоровье улучшилось. Они как правило спят более семи часов, их физическая активность выше, чем у представителей других групп. Они чаще других едят завтрак и употребляют меньше кофе, меньше курят и реже употребляют алкоголь.
4. Пища веганов разнообразная и здоровая. Предпочитающие растительную пищу люди едят больше овощей и фруктов, орехов и семян, а также меньше сладостей и энергетических напитков. Поскольку еда веганов не содержит холестерола и содержит меньше насыщенных жирных кислот, то риск опасных для жизни хронических заболеваний у них тоже снижен.
5. Большинство веганов внимательно следят за тем, чтобы получать достаточно витамина B12 и D, но есть и те, кто, не получая их из пищи, не употребляет и витаминные добавки. В то же время нужно обращать больше внимания на недостаток Омега-3 и йода.
6. Многие не относящие себя к веганам люди очень редко употребляют пищу животного происхождения. Среди опрошенных оказалось много тех, кто ест животную пищу несколько раз в месяц или реже. В принципе, это значит, что такие люди являются вегетарианцами и они должны иметь достаточно знаний о принципах питания веганов.
По мнению Сальми, исследование показало, что эстонские веганы в целом обладают хорошим здоровьем и могут служить примером здорового образа жизни. В то же время, подчеркивает автор исследования, тем, кто питается только растительной пищей, нужно знать, как получить все необходимые элементы.