Аптекарь: мужчина, не считай нормой, когда здоровье не в норме!

По словам аптекаря, в случае высокого давления — особенно если оно подскакивает не столь резко — не очень просто понять, что что-то не так. «Скорее проще определить, когда давление длительное время выходит за границы. В этом случае возникает ощущение слабости и головокружения, - говорит фармацевт. - Также симптомом высокого давления может быть постоянная головная боль или же после какого-то приложенного усилия та же боль, слабость или головокружение — и в этом случае фактором усилия может быть даже резкое вставание». По его словам, сердечная недостаточность означает неспособность сердца работать в необходимой степени и наиболее частый признак, по которому эту проблему можно опознать — ощущение нехватки воздуха.

Помимо сердечных проблем, мужчин настигают заболевания предстательной железы. «Обычным симптомом в этом случае является постоянное желание мочеиспускания, ощущение сдавленности в нижней части живота или же очень долгая длительность мочеиспускания, а также сужение мочеточника», - описывает Лаури Баар. Плюс к вышеописанному, по его словам, воспаление предстательной железы может вызвать воспаление и других частей тела. Довольно часто возникают болевые ощущения в других органах — например, в коленях или плечах — а на деле причина скрывается в предстательной железе, которая воспалена уже долгое время.

«Разумеется, у мужчин могут быть и такие заболевания, которые, так сказать, впрямую не прощупываются — т.е. связанные с душевным здоровьем», - отмечает фармацевт. Их распознавание, по словам аптекаря, ощутимо сложнее и более индивидуально. Но если есть постоянное ощущение тяжести и бессмысленности жизни или же возникает частое желание принять что-то опьяняющее, то стоит поискать помощи психолога. «В интернете можно анонимно поделиться своими проблемами и, к сожалению, в современном обществе эти переживания довольно распространенные, поэтому не стоит чувствовать неудобство, если требуется помощь», - ободряет Лаури Баар мужчин смелее говорить о своих проблемах.

По словам мужчины-аптекаря, его опыт показывает, что часто именно мужчины видят аптеку лишь тем местом, в которое нужно сходить за выписанными медикаментами. «В действительности аптеку стоит посетить уже для того, чтобы удобно определить свои показатели здоровья — как например, уровень витамина D или состав своего тела (как много мышечной и жировой массы)», - описывает фармацевт.

По его словам, аптеку необходимо посещать и для того, чтобы предотвратить заболевания — приобрести витамины, минералы, специальные средства для укрепления здоровья.

«Если человек потребляет достаточно овощей и питается правильно, то ему нет нужды в дополнительных витаминах. Но как многие сегодня следуют этому? При обсуждении этого с мужчинами, становится очевидным, что на отслеживание своего питания просто нет времени - дни пролетают в бесконечных кружках кофе, возможно, в перекурах, и у многих заканчиваются тяжелой тренировкой вечером», - обнаруживает Лаури проблему нехватки витаминов.