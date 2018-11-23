Советы, которые на самом деле не помогают предотвратить рак

По оценкам специалистов, примерно две трети случаев заболевания раком связаны с употреблением табака и скудным питанием. Важную роль играют гены, так что употребление витамина D не поможет, если вы в то же время являетесь злостным курильщиком или в вашей родне были случаи онкологических заболеваний.

Стоит помнить, что предотвратить подобные проблемы со здоровьем можно с помощью здорового образа жизни, кроме того, нужно время от времени проходить проверку здоровья.

Издание приводит несколько рекомендаций по предотвращению рака, которые не стоит воспринимать всерьез:

Витамин D. Зачастую больные раком пациенты имеют недостаток этого витамина в организме, из-за чего специалисты пытались выяснить, является ли именно это причиной тяжелого заболевания. Однако исследования, в которых 2300 женщин в менопаузе в течение четырех лет регулярно употребляли витамин D и кальций, показали, что это не повлияло на риск возникновения рака. Такое же заключение было сделано по результатам более масштабного исследования, которое охватило 25 000 здоровых взрослых людей. Хоть часть из них и употребляли витамин D, пользы от этого было не больше, чем от плацебо.

Капсулы с рыбьим жиром. В исследовании Гарвардского университета и университета Бригама Янга приняли участие 25 000 человек, которые регулярно принимали Омега-3, чтобы выяснить, повлияет ли это на предотвращение рака. Увы, результат не принес положительных результатов.

Добавление в рацион витамина Е. Поскольку он является антиоксидантом, что ему приписывают противораковый эффект. В течение десяти лет ученые наблюдали за людьми, которые употребляли либо витамин Е, либо витамин С, либо плацебо. После прекращения периода употребления витаминов за участниками вели наблюдение еще четыре года. И в этот раз пришлось констатировать, что эффект от этого не больше, чем от плацебо.

Употребление органической пищи. Нынешней осенью было опубликовано исследование французских ученых, которое связало привычку к органической еде с пониженным риском онкологических заболеваний. В нем приняли участие 69 000 взрослых людей, эксперимент длился семь лет. Выяснилось, что чем больше органической пищи ели люди, тем ниже был их риск заболеть. Однако это заключение не было применимо ко всем группам людей: риск развития рака не изменился у мужчин, молодых людей и тех, кто и без эксперимента соблюдал здоровую диету. Связь между снижением риска развития рака и органической едой не смогло установить масштабное исследование с участием более 600 000 британок.

Прохождение скрининговых обследований. Само по себе обследование необходимо для того, чтобы выявить болезнь на ранней стадии, но он не является гарантом здоровья и не поможет предотвратить рак.

Красное вино. Этот напиток, безусловно, оказывает некоторое влияние на здоровье, но, как и в случае с другими продуктами, злоупотреблять им не стоит. В то же время, исследования показали, что даже умеренное употребление алкоголя может повысить опасность заболеть раком. Так что вряд ли распитие красного вина можно считать адекватным советом по предотвращению рака.