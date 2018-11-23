Помогите выбрать лучшего врача года

«Работа врачей очень ответственная, и зачастую наши медики сталкиваются с проблемой выгорания: у них большая нагрузка, а сами они перфекционисты, которые думают о работе и дома, - сказал руководитель Эстонского фонда здоровья и семейный врач Ээро Мерилинд. - Выборы врача года дают пациентам возможность публично поблагодарить своего врача за хорошее лечение и оказанную поддержку. Лучшая обратная связь для врача – это похвала пациента. Почему бы не выразить ее через сайт www.arst.ee? Я хотел бы поблагодарить доктора Кармен Йоллер, которая в прошлом году завоевала этот титул, за просвещение людей в медицинских вопросах. Помимо своей основной работы она успевает и к тем, кто не являются ее пациентами, и это указывает на ее настоящую преданность работе».