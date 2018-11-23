Помогите выбрать лучшего врача года

Эстонский фонд здоровья и портал медицинских новостей www.arst.ee призывают пациентов выбрать лучшего врача 2018-го года. В этом году титул будут присуждать уже в 17-й раз, сообщает пресс-служба фонда.
«Работа врачей очень ответственная, и зачастую наши медики сталкиваются с проблемой выгорания: у них большая нагрузка, а сами они перфекционисты, которые думают о работе и дома, - сказал руководитель Эстонского фонда здоровья и семейный врач Ээро Мерилинд. - Выборы врача года дают пациентам возможность публично поблагодарить своего врача за хорошее лечение и оказанную поддержку. Лучшая обратная связь для врача – это похвала пациента. Почему бы не выразить ее через сайт www.arst.ee? Я хотел бы поблагодарить доктора Кармен Йоллер, которая в прошлом году завоевала этот титул, за просвещение людей в медицинских вопросах. Помимо своей основной работы она успевает и к тем, кто не являются ее пациентами, и это указывает на ее настоящую преданность работе».
Заявки принимаются до 20 декабря. При желании можно отправить письмо по обычной почте: Eesti Tervise Fond, Pärnu mnt 289-1, Tallinn 11621. Из числа представленных кандидатов победителя выберет жюри конкурса, в состав которого входят министр социальной защиты Кайя Ива, руководитель Эстонского фонда здоровья др Ээро Мерилинд, профессор центра кардиологии Эстонской региональной больницы профессор Маргус Вийгимаа и ученый Ану Касмель.
Эстонский фонд здоровья основан 25 мая 2007 года. Его цель – развитие здоровья эстонской нации, продление активного возраста жизни, пропаганда здорового образа жизни и распространение информации о здоровье.