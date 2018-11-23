Ученые выявили новый тип допинга

Речь идет о воздействии на белок Klotho. Как передает MedDaily со ссылкой на Medical Express, у молодых животных Klotho начинает активно выделяться после травмы мышечной ткани. А вот у пожилых животных уровень никак не меняется. Это актуально и для человека.
Восстановление механизма регенерации после травмы возможно при определенных манипуляциях. Важно - правильно воздействовать на белок Klotho. Он работает через митохондриальные элементы в клетках ("энергетические фабрики"). Ученые давали животным с дефицитом Klotho экспериментальный препарат SS-31 (влияет на митохондрии).
Как показали исследования, в месте повреждений введение препарата позволяло сформировать больше новой мышечной ткани. Также показатели силы были вполне сравнимы с показателями молодых животных. В норме в молодом организме высокий уровень Klotho поддерживает митохондрии, которые помогают регенерации после травмы.