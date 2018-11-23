Алкогольная политика Эстонии удостоилась высокой оценки в ЕС

Внесенное Эстонией предложение о поправке в алкогольной политике ЕС удостоилось высокой оценки и премии на состоявшейся в Эдинбурге конференции по вопросам Европейской алкогольной политики European Award for Reducing Alcohol Harm (EARAH).
BNS со ссылкой на эстонское представительство Европейской комиссии сообщает, что в 2017 году по инициативе Эстонии Европейский Союз включил тему алкогольной политики в повестку дня, так как Эстония попросила Европейскую комиссию рассмотреть вопросы приграничной торговли алкоголем.
Эстония призвала страны ЕС попросить Еврокомиссию составить целостную систему маркировки в ЕС и остановить льготы, предоставленные алкогольной промышленности в 2011 году.
Утвержденное в 2011 году в Европарламенте исключение освобождало производителей алкоголя от обязанности указывать на алкогольных напитках содержание энергии и питательных веществ.
По оценке экспертов, высокой оценки заслуживают также как проводимая в стране на государственном уровне алкогольная политика, так и занимаемая Эстонией ведущая позиция в сфере алкогольной политики.