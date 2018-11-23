Ученые не рекомендуют беременным пить кофе и чай

Было установлено: каждые дополнительные 100 миллиграммов кофеина, потребляемые в день в первый триместр беременности, снижали вес ребенка на 72 грамма, сокращали период внутриутробного развития, рост ребенка и обхват головы. Источник поступления кофеина не имеет никакого значения. Женщины, потреблявшие больше всего кофеина, рожали детей, чей вес был примерно на 170 граммов меньше детей женщин, которые потребляли меньше всего кофеина.