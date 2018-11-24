Страдающий синдромом Прадера-Вилли мальчик умер в возрасте 11 лет

Ребенок был так голоден, что поглощал туалетную бумагу и грязь. Эти бесконечные голодные спазмы стали следствием болезни под названием синдром Прадера-Вилли. Родные ограничивали сына в еде, поскольку он очень сильно поправлялся, а это представляло огромную опасность для его здоровья, и в первую очередь для сердца. Однако мальчик мучился от голода и из-за этого поглощал даже несъедобные предметы.

Синдром Прадера-Вилли лишал его мозг возможности испытывать ощущение сытости. В результате, мальчик был постоянно голодным, он мог съесть даже землю для того, чтобы чем-то набить желудок. К 10-летнему возрасту вес ребенка уже составлял почти 150 кг. Его здоровье было непоправимо подорвано, у него появились проблемы с дыханием, диабет и депрессия, а сердце увеличилось в размерах. Родители через краудфандинговую платформу пытались собрать деньги на лечение мальчика, но не успели этого сделать.