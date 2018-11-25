Какие продукты не стоит употреблять перед сном

Продукты, которые не дают уснуть:

Кофеин. То, что кофеин бодрит, знают все. Но также следует знать, что организму бывает присуща повышенная чувствительность к кофеину. Как и то, что данное вещество содержится не только в кофе, но еще в чае, газированных напитках, лекарствах и добавках. Возможно, человек потребляет кофеин и не знает об этом.

Алкоголь. Людям, которым свойственны трудности с засыпанием, лучше вообще не употреблять алкоголь в вечернее время. Проведенные исследования показывают, что употребление алкоголя на ночь провоцирует более частые пробуждения. Даже при крепком здоровье лучше ограничиться одним бокалом вина за два часа до сна, дали совет врачи.

Жидкости. Разные жидкости, выпитые в большом количестве, заставляют вставать ночью для посещения туалета.

Ферментированная пища. В такой еде содержится аминокислота тирамин, обладающая способностью стимулировать мозговую активность. Уснуть при этом точно не получится.