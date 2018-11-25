Ученые перечислили продукты, которые могут спасти мозг от старения

В целом 55% участников исследования имели хорошие показатели в тестах на мышление и память. У 38% результаты тесто были средними, а у 7% - плохими. Добровольцев разбили на пять групп в зависимости от уровня потребления овощей и фруктов. В качестве одной порции фруктов ученые принимали одну плошку резанного фрукта или полчашки фруктового сока. Порция овощей - плошка резаных овощей или две плошки зеленых листовых овощей.

Группа с самым высоким уровнем потребления соотносилась с 6 порциями овощей в день и с 3 порциями фруктов. А вот в группе с самым низким уровнем потребления люди съедали 2 порции овощей и полпорции фруктов в день. В итоге люди, потреблявшие больше всего овощей, на 34% реже имели сниженные мыслительные способности. Аналогичные результаты наблюдались при сравнении группы с самым активным потреблением фруктов и группы, в которой фрукты потребляли редко. В первой группе люди имели показатели памяти, которые были на 6 лет моложе физиологической нормы.