Ученые перечислили продукты, которые могут спасти мозг от старения

Зеленые листовые овощи, овощи и ягоды темно-оранжевого и красного цветов, а также апельсиновый сок способны защитить мозг от возрастных изменений. Речь идет о потере памяти и общем уровне мыслительных способностей, отмечает Medical Express. Было проведено исследование с участием 27842 человек (средний возраст - 51 год). Наблюдение за ними продолжалось 20 лет с проверками состояния здоровья, качества памяти, мыслительной деятельности, рациона человека каждые четыре года, передает MEDdaily.
В целом 55% участников исследования имели хорошие показатели в тестах на мышление и память. У 38% результаты тесто были средними, а у 7% - плохими. Добровольцев разбили на пять групп в зависимости от уровня потребления овощей и фруктов. В качестве одной порции фруктов ученые принимали одну плошку резанного фрукта или полчашки фруктового сока. Порция овощей - плошка резаных овощей или две плошки зеленых листовых овощей.
Группа с самым высоким уровнем потребления соотносилась с 6 порциями овощей в день и с 3 порциями фруктов. А вот в группе с самым низким уровнем потребления люди съедали 2 порции овощей и полпорции фруктов в день. В итоге люди, потреблявшие больше всего овощей, на 34% реже имели сниженные мыслительные способности. Аналогичные результаты наблюдались при сравнении группы с самым активным потреблением фруктов и группы, в которой фрукты потребляли редко. В первой группе люди имели показатели памяти, которые были на 6 лет моложе физиологической нормы.
Люди, потреблявшие апельсиновый сок в ежедневном режиме, на 47% реже демонстрировали слабые мыслительные способности по сравнению с людьми, потреблявшими менее одной порции в месяц. Это в особенности было актуально для пожилых людей.