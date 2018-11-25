Ученые нашли причину, по которой тела людей и животных ассиметричны

Белок Myosin 1D, вызывающий телесную асимметрию у людей и животных, стал главным объектом наблюдения ученых, которые экспериментировали с мухами-дрозофилами. У этих организмов дыхательная трахея мух является симметричным органом, однако под воздействием белка Myosin 1D трахея мух начинала скручиваться, то есть теряла свою асимметрию.

Асимметрия характерна для большинства живых существ на Земле. Например, тело человека – сердце в нем находится с левой стороны в единственном экземпляре, что это как не явная асимметрия? Даже две половины человеческого лица являются асимметричными по отношению друг к другу.

Авторы нового исследования заявили: «Белок Myosin 1D оказывает свое действие на разных уровнях - способствует как асимметрии клеток тела, так и переносит этот эффект на поведение организма».