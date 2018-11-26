Фонд призывает сделать рождественский подарок нуждающимся в лечении детям

Детский фонд действует по всей стране и за 18 лет своей деятельности при помощи жертвователей помог различным больницам в покупке техники, медикам в прохождении дополнительного обучения, а детям и их семьям – в оплате лечения и поддерживающей терапии.

Посредством Детского фонда можно поддержать какой-то конкретный проект, перевести пожертвование на имя определенного ребенка или сделать общее пожертвование на счет организации. Всех, кого поддерживает фонд, можно найти на его домашней странице.

Работники Детского фонда с удовольствием выступят на предпраздничных мероприятиях или лично встретятся с жертвователями, чтобы поблагодарить их и рассказать о работе и миссии организации.

Желающие могут приобрести рождественскую открытку или подарочное письмо на странице фонда и таким образом поддержать его подопечных. Если вы любите дарить своим близким или коллегам открытки на праздники, то, купив открытки у фонда, сможете объединить приятное с полезным. Открытка стоит два евро, из которых только 10% покрывают расходы на производство, а остальные 90% напрямую идут на нужды фонда.