Фото: президент Кальюлайд сдала кровь на Форуме доноров
26 ноября 2018, 13:37
В минувшую пятницу Керсти Кальюлайд уже в третий раз за свой президентский срок стала донором крови, пишет Tervis. На этот раз глава государства сдала кровь на Форуме доноров.
Президент сообщила, что внимательно следит за тем, когда может сдавать кровь, поскольку ей приходится много путешествовать. С прошлого визита Кальюлайд в Африку прошло больше года и новый состоится очень скоро, так что подходящий момент для сдачи крови как раз сейчас, передает Северо-Эстонская региональная больница.
Кальюлайд надеется, что 12-месячный запрет на донорство крови после посещения стран, где распространена малярия, будет сокращен и летом ей снова удастся сдать кровь в донорской палатке на площади Вабадузе.