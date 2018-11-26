Фото: президент Кальюлайд сдала кровь на Форуме доноров

Президент сообщила, что внимательно следит за тем, когда может сдавать кровь, поскольку ей приходится много путешествовать. С прошлого визита Кальюлайд в Африку прошло больше года и новый состоится очень скоро, так что подходящий момент для сдачи крови как раз сейчас, передает Северо-Эстонская региональная больница.