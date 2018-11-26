Вопрос читателя: должны ли будут все работники проходить проверку здоровья?

Отвечает консультант по рабочей среде Трудовой инспекции Пирет Кальюла:

"В принципе вы все верно поняли – на контроль здоровья нужно отправлять тех работников, на которых, согласно анализу рисков, может повлиять рабочая среда, например: шум, опасные химикаты, необходимость поднимать тяжести, работа в определенном положении тела (как стоячем, так и сидячем), работа за компьютером более половины рабочего времени.

Несмотря на то, что закон в некоторой степени меняет порядок организации контроля здоровья, принципы остаются теми же, что и раньше. Работодатель должен проводить анализ, в ходе которого определяются возможные риски для здоровья и безопасности работников. В результате должно быть выявлено, кто из работников находится в зоне риска и что именно ему угрожает.

Что касается строительства, то и в новом году эта сфера останется среди тех, работники которой должны проходить проверку здоровья. Строители обычно сталкиваются с шумом, вибрацией, опасными химикатами (краски, растворы), работают, находясь в неудобном положении тела, поднимают тяжести и т.д. Кроме того, на стройке существует опасность упасть с высоты, так что проверка состояния здоровья работника очень важна.

При организации контроля здоровья строителей нужно учитывать, что в определенных случаях, например, при соприкосновении с асбестом, пройти проверку лучше до того, как началась работа.